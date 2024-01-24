В Приамурье на жилье для детей-сирот выделят 715 млн рублей

Средства распределят по трем направлениям, отметили в региональном правительстве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Амурской области направят около 715 млн рублей на жилье для детей сирот, сообщили в региональном правительстве.

"Финансирование этого направления увеличилось с 114,3 млн рублей в 2018 году до 715 млн рублей в 2024. При этом только 222 млн из этой суммы - средства федерального бюджета. Большую часть финансовых обязательств обеспечивает областная казна", - говорится в сообщении.

Средства распределят по трем направлениям. На приобретение квартир, которые впоследствии передадут амурчанам по договорам специализированного найма направят 270 млн рублей. Еще 22,5 млн рублей уйдет на покупку квартир в долевом строительстве многоэтажного дома в Свободном для 10 детей, оставшихся без попечения родителей. Около 422 млн рублей предназначены на жилищные сертификаты, на которые в этом году смогут претендовать 112 жителей Приамурья.

Какое из трех возможных направлений помощи выбрать, решает сам сирота. Сегодня в очереди на получение жилья, по данным регионального министерства социальной защиты населения, находится более 3 тыс. жителей Приамурья.