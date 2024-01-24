В Нижневартовске эвакуировали четыре школы из-за сообщений с угрозами

Силовики проверяют учреждения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозами поступили в школы Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Учебные заведения эвакуированы, сообщили в администрации города.

"В полицию города Нижневартовска поступило сообщение о якобы взрывном устройстве, находящемся в зданиях средних школ города № 1, 5, 7, 18. Сотрудники и ученики учреждений были своевременно эвакуированы", - сказано в сообщении.

По информации властей, силовики проводят проверку образовательных организаций на наличие угроз.