Шедшее из Турции судно Askalon с неполадкой двигателя отбуксировали в порт Новороссийск

Судно 15 января потеряло ход из-за вышедшего из строя главного двигателя

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Спасатели Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" отбуксировали к месту стоянки и ремонта в морском порту Новороссийск следовавшее из Турции судно Askalon, которое 15 января потеряло ход из-за вышедшего из строя главного двигателя, что представляло угрозу для судоходства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ "Морспасслужба".

"Спасатели и экипаж СБС (спасательное буксирное судно. - прим. ТАСС) "Меркурий" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы завершили буксировку к месту безопасной стоянки и ремонта в морском порту Новороссийск аварийного судна Askalon. 15 января судно, следующее в балласте из турецкой Александрии, потеряло ход на подходе к морскому порту Новороссийск на расстоянии 6,5 мили от берега. Вышел из строя главный двигатель. Судно бесконтрольно дрейфовало в сторону берега, представляя угрозу для безопасного судоходства. Требовалась аварийная буксировка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативный дежурный Азово-Черноморского филиала принял сигнал из аварийного района и заявку от судовладельца на проведение аварийно-спасательных работ. К месту происшествия был отправлен буксир "Меркурий" со спасателями на борту. Спасательное судно, находясь в Керченском проливе, в кратчайшие сроки прибыло к дрейфующему судну. В связи со штормовой погодой и временной невозможностью заведения буксирной линии, экипаж все эти дни обеспечивал безопасную стоянку судна.