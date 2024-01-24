Спецборт МЧС доставил 30 тонн гуманитарной помощи для Газы

Всего авиацией ведомства было доставлено около 450 тонн помощи

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи для Газы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного полумесяца порядка 30 тонн гуманитарного груза", - сказали в МЧС.

Всего авиацией ведомства было доставлено около 450 тонн помощи: продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.