Судьи Суда ЕАЭС принесли присягу

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко подчеркнул, что власти республики создали все необходимые для работы суда условия, и заверил, что эта работа продолжится

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Судьи Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принесли присягу. Об этом с торжественной церемонии, состоявшейся в здании суда в Минске, передает корреспондент ТАСС.

В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 25 декабря 2023 года с 1 января на должности судей Суда ЕАЭС назначены Эрна Айриян и Араик Тунян от Армении, Дмитрий Александров и Андрей Забара от Белоруссии, Аскар Кишкембаев и Ербол Исмаилов от Казахстана, Марат Кайыпов от Киргизии, Алексей Дронов и Наталья Павлова от России. Председателем суда на его пленарном заседании, состоявшемся 8 января, тайным голосованием избран Дронов, заместителем председателя - судья от Киргизии Айжамал Ажибраимова.

"Принесенная нами сегодня присяга - это не только долг и формальность. Это то, что пронизывает нашу совесть и наши души, и наше сознание профессиональных юристов. Это демонстрация нашей готовности служить интересам Евразийского экономического союза и интересам укрепления евразийской интеграции. Наш долг - отправлять правосудие честно и беспристрастно", - заявил после церемонии Дронов.

Присутствовавший в качестве почетного гостя заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко подчеркнул, что власти республики создали все необходимые для работы суда условия, и заверил, что эта работа продолжится. "Очень важно, что и десятилетие в текущем году отмечается подписания Договора [о Евразийском экономическом союзе, заключенного в мае 2014 года], и, мы считаем, десятилетие суда в этом году, и то, что фактически <...> все наши страны подошли к тому, что после девятилетнего периода работы [судей Суда ЕАЭС] должна наступать ротация. И фактически, <...> за исключением уважаемого представителя Армении [Эрны Айриян], который полномочия председателя передает Алексею Александровичу [Дронову], и осталась с прежнего состава суда, остальные все - новые люди", - отметил вице-премьер.

Целью деятельности Суда Евразийского экономического союза является обеспечение единообразного применения государствами и органами ЕАЭС договоров и решений в рамках союза, а также международных договоров союза с третьими сторонами. В состав суда входят по два судьи от каждого государства-члена. Срок полномочий судьи - девять лет. Судьи назначаются на должности и освобождаются от них Высшим Евразийским экономическим советом. Председатель суда и его заместитель избираются из числа судей и утверждаются Высшим Евразийским экономическим советом. Они осуществляют свои полномочия в течение трех лет.