В ДНР по федеральной программе "Профессионалитет" подготовят более 2,8 тыс. специалистов

Также запланировано открытие новых образовательных кластеров по целевой подготовке кадров для предприятий республики

ДОНЕЦК, 24 января. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют к 2026 году обучить более 2,8 тыс. специалистов для педагогической сферы и отрасли информационных технологий в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Также запланировано открытие новых образовательных кластеров по целевой подготовке кадров для предприятий республики, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

"Профессиональные образовательные организации Донецкой Народной Республики выиграли гранты на получение в 2023 году субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования по отраслям: "Педагогика", "Средства массовой информации и коммуникационные технологии". В профессиональных образовательных организациях по образовательным программам, реализуемым в рамках федерального проекта "Профессионалитет", с 2023 года обучается 660 человек, а к 2026 году планируется обучение более 2 800 человек", - сказал представитель министерства.

В министерстве сообщили, что в 2024 и 2025 годах планируется открытие четырех новых образовательных кластеров по отраслям: "Туризм и сфера услуг", "Строительство", "Сельское хозяйство", "Металлургия".

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.