Глава Якутии призвал не реагировать на незаконные провокации

Айсен Николаев отметил, что цель провокаторов - разжечь конфликт и посеять вражду

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Якутии усилят меры общественной безопасности, профилактики правонарушений и работу по контролю с мигрантами, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

"В Якутске в результате конфликта погиб молодой человек, уроженец Намского улуса (района - прим. ТАСС)", - говорится в тексте сообщения. Глава республики назвал случившееся большим горем для семьи и выразил искренние соболезнования близким погибшего. Николаев рассказал, что подозреваемого и его подельников оперативно задержали. Он отметил, что тот является уроженцем одной из стран СНГ, имеет российское гражданство. Следствие он пообещал держать на личном контроле. Николаев также сказал, что дал поручение усилить меры безопасности и профилактики правонарушений, включая контроль за мигрантами.

Также Николаев призвал не реагировать на провокации. "К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна - разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас. Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации. Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда", - отметил он.

В следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В материалах дела указано, что 21 января в 23:00 (17:00 мск) со двора дома в микрорайоне Марха Якутска в центр экстренной медицинской помощи доставили 26-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди. Впоследствии он умер. Полицейские, по данным МВД по Республике Саха (Якутия), задержали подозреваемого в убийстве, а также других участников конфликта 22 января. Все они доставлены в территориальное подразделение СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Виталию Кондратенко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.