В Приднестровье начался митинг против экономического давления Молдавии

Акцию организовали Федерация профсоюзов, Объединенный совет трудовых коллективов и Союз промышленников непризнанной республики

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Многотысячная акция протеста против введенных правительством Молдавии таможенных пошлин для предприятий непризнанного Приднестровья началась на центральной площади имени Александра Суворова в Тирасполе. Об этом сообщает телеканал "ТСВ Приднестровье".

Митинг организовали Федерация профсоюзов, Объединенный совет трудовых коллективов и Союз промышленников непризнанной республики. Как передает телеканал, участники акции принесли с собой флаги Приднестровья и транспаранты с лозунгами "Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья", "Нет блокаде", "Вы остановили наши предприятия", "Не будем платить дань". В митинге принимают участие президент Приднестровья Вадим Красносельский, председатель Верховного совета Александр Коршунов и глава правительства Александр Розенберг, депутаты и общественники.

Судя по количеству людей, это самый массовый митинг в Приднестровье со времен протеста против экономической блокады 2006 года, отмечает телеканал.

Ранее власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД Приднестровья направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). В нем говорится, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику "данью", которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов".

После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для давления на непризнанную республику.