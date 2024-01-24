На строительство студенческого кампуса в Бурятии направят около 17 млрд рублей

Глава региона Алексей Цыденов отметил, что в рамках реализации мастер-плана подписаны концессии по строительству театра "Байкал" и здания Национального музея

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Около 17 млрд рублей направят на строительство студенческого кампуса на базе консорциума пяти вузов Улан-Удэ. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на Международной выставке-форуме "Россия".

"У нас сейчас по мастер-плану реализуется проект по строительству кампуса. Мы находимся в стадии проектирования. <...> На такие масштабные проекты <...> 17 млрд рублей в бюджете заложены", - сказал он.

Цыденов отметил, что в рамках реализации мастер-плана подписаны концессии по строительству театра "Байкал" и здания Национального музея республики. "Тут суммарно порядка 10 млрд рублей стоимость проектов", - добавил он.

План застройки Улан-Удэ был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. Ядром мастер-плана является исторический центр, там расположатся здания Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов Улан-Удэ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.