Генпрокуратура предупредила о звонках с Украины детям для создания ЧП с бытовым газом

Ведомство рекомендовало "родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генпрокуратура выступила с предупреждением о возобновлении звонков с Украины детям, чтобы спровоцировать ЧП с бытовым газом.

В российском надзорном ведомстве отметили, что подобные сообщения поступают несовершеннолетним также в соцсетях и мессенджерах.

Генпрокуратура порекомендовала родителям обсудить с детьми правила обращения с газовым оборудованием и опасность общения с незнакомцами.

В ведомстве отметили, что оперативно принимают меры по предупреждению и пресечению негативного воздействия на детей.