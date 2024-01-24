СФ одобрил закон о компенсации расходов в спорах о защите интеллектуальных прав

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон повысит эффективность защиты интеллектуальных прав

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о возмещении проигравшей стороной расходов, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке.

Изменения вносятся в часть четвертую Гражданского кодекса России во исполнение постановления Конституционного суда РФ. В частности, законом предусматривается, что в случае рассмотрения спора, связанного с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, проигравшая сторона обязана возместить расходы оппоненту. Если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, то расходы нужно будет компенсировать "пропорционально объему удовлетворенных требований".

К таким расходам относятся, в частности, патентные и иные пошлины, выплаты экспертам, специалистам и переводчикам, денежные средства на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и других лиц, оказывающих юридическую помощь, а также другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора.

Как отметил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров, в некоторых случаях по определенным категориям дел о защите интеллектуальных прав, Гражданский кодекс РФ предусматривает обязательный досудебный административный порядок защиты нарушенных прав, который зачастую влечет значительные расходы. "Когда подобное происходит в судебном процессе, то эти расходы компенсируются, поскольку российское законодательство прямо предусматривает это. В то же время в административном порядке в настоящее время такие расходы не компенсируются. Этот закон устраняет данный правовой пробел", - пояснил сенатор.

По словам главы комитета Андрея Клишаса, закон повысит эффективность защиты интеллектуальных прав.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.