СФ одобрил закон об использовании резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС

Согласно сопроводительным материалам к закону, некоторые наиболее подверженные паводками регионы имеют в резерве комплекты водоналивных рукавных противопаводковых дамб

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на первом пленарном заседании в весенней сессии закон, который позволяет использовать резервы материальных ресурсов, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций, для предупреждения таких ситуаций

Поправки вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Документом уточняется понятие "предупреждение чрезвычайных ситуаций" в части конкретизации режимов, при которых проводятся мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме повышенной готовности.

Кроме того, законом предусматривается установление правовой возможности использования имеющихся резервов материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (за исключением государственного материального резерва), при выполнении мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций при введении режима повышенной готовности в случае, если это предусмотрено порядком создания и использования таких резервов.

В настоящее время законом установлена необходимость формирования резервов материальных ресурсов только в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как указано в сопроводительных материалах к закону, некоторые наиболее подверженные паводками субъекты РФ (Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область) имеют в резерве комплекты водоналивных рукавных противопаводковых дамб. Выпуск из резерва и использование этих водоналивных дамб возможен только при введении режима чрезвычайной ситуации, когда из-за подъема воды в руслах рек будет нанесен ущерб объектам жилого и социального значения, транспортной инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям. Использование водоналивных дамб на начальном этапе подъема воды при введении режима повышенной готовности позволило бы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, а также снизить масштаб чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения.

Закон вступит в силу по истечении 150 дней после дня его официального опубликования.