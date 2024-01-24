В Якутске суд оштрафовал призывавшего выйти на несанкционированный митинг

Глава республики Айсен Николаев ранее призвал не реагировать на провокации

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Якутский городской суд оштрафовал 37-летнего мужчину, который призывал выйти на несанкционированный митинг в Якутске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

В результате конфликта в микрорайоне Марха в Якутске погиб 26-летний мужчина, 22 января были задержаны подозреваемый и другие участники конфликта. Глава республики Айсен Николаев назвал случившееся большим горем для семьи и выразил соболезнования близким погибшего. Также он заявлял, что распространяется много лживой информации, призывал не реагировать на провокации.

Установлено, что он в ночь на 24 января 37-летний мужчина начал пересылать по средствам социальной сети сообщения с призывами пойти на несанкционированную акцию. "24 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в отношении 37-летнего гражданина РФ. <…> Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Постановление суда в законную силу не вступило.

Также суд привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) двоих уроженцев Республики Таджикистан. Суд постановил признать их виновными и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. "Данные лица 22 января, находясь в доме в микрорайоне Марха, вели себя агрессивно, громко ругались в адрес сотрудников нецензурной бранью, отказались предоставлять документы, удостоверяющие личности, угрожали, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные требования не реагировали, на вопросы не отвечали", - сообщили в пресс-службе. Постановление суда в силу не вступило.