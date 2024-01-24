Матвиенко призвала помочь предприятиям соблюсти новые экологические требования

По словам спикера Совфеда, нужно реально оценивать ситуацию, а не закидывать предприятия штрафами или закрывать их, лишая людей рабочих мест

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает контрольные органы власти оказывать поддержку предприятиям, нуждающимся в новом оборудовании и технологиях для соблюдения установленных более жестких экологических требований. По ее мнению, нужно реально оценивать ситуацию, а не закидывать предприятия штрафами или закрывать их, лишая людей рабочих мест.

"У нас высокая степень запущенности на целом ряде предприятий с точки зрения новых, более жестких экологических требований. И, конечно, они должны этим, безусловно, заниматься. Но надо стоять на земле - реалистично оценить объем беды, определить сроки, оказать помощь, поддержку, реализовать и тогда уже спрашивать", - сказала спикер Совфеда.

На примере предприятия Пензенской области ОАО "Маяк", которое отнесено в соответствии с природоохранным законодательством к объектам негативного воздействия на окружающую среду с высокой категорией риска, Матвиенко отметила, что удалось своевременно включиться в ситуацию и спасти предприятие от закрытия, сохранить рабочие места. "Легче всего принять решение и закрыть. Так можно все закрыть. Безусловно, экологические требования должны выполняться всеми строго в соответствии с законодательством, но не всегда есть возможность это выполнить", - подчеркнула она.

Сенатор констатировала, что зачастую для соблюдения всех требований необходима, например, замена оборудования, а на это нужно время. "Нужно вести диалог с такими предприятиями, утверждать дорожную карту, заниматься консультированием, следить", - считает Матвиенко. По ее мнению, подход, когда контролирующие органы выписывают многомиллиардные штрафы, закрывают предприятия и не несут при этом никакой ответственности, неверный.

О необходимости расширения профилактических мер, а не штрафных санкций заявил и глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он подчеркнул, что именно такой подход был обеспечен на одном из крупнейших предприятий Пензенской области. "Для соблюдения необходимых природоохранных требований предприятием не только разработана дорожная карта, за это время [с ноября 2022 года] за 1,5 млрд рублей построены и настроены в пусконаладке и оформлении современные очистные сооружения, проведены мероприятия по недопущению попадания загрязняющих веществ в производственные стоки. Консолидированы усилия всех федеральных и региональных контрольных органов власти", - сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что "экологического компромисса не будет" и природоохранные требования будут выполнены в полном объеме. "В июне 2024 года очистные сооружения уже заработают в полную силу", - заключил Двойных.