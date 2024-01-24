Бакальчук дала в СК показания по пожару на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Генеральный директор подчеркнула, компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в управлении Следственного комитета в Санкт-Петербурге относительно пожара на складе онлайн-ретейлера, подчеркнув, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Она дала развернутые показания в Следственном комитете в Санкт-Петербурге и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - сказали в компании.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).