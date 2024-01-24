ГД может на следующей неделе провести II чтение законопроекта о конфискации за фейки о ВС

Председатель Госдума Вячеслав Володин отметил, что "принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности" России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума может уже на следующей неделе рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Уважаемые коллеги, если вы не будете возражать, попросим профильный комитет, автора как можно быстрее провести работу по подготовке законопроекта ко второму чтению. И если будет такая возможность, чтобы мы на следующей неделе его рассмотрели", - сказал он.

В среду законопроект был принят в первом чтении. После рассмотрения законопроекта Володин в Telegram-канале отметил, что "принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов".

Законопроект

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК РФ, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В частности, в перечень предлагается внести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Часть 2 статьи 280.4 УК РФ предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом предусмотренное частью наказание менять не предлагается. Также законопроект расширяет в этой статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести статьи 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и статью 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

В статью 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) предлагается внести положение о возможности лишать по решению суда званий и наград за неокторые преступления. Речь идет о статьях 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Также в этом списке, в частности, статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц), 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов) и 354.1 (реабилитация нацизма).