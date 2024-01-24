Общественное движение заявило, что Зеленский не отвечает на электронные петиции граждан

Движение украинских активистов "Честно" отметило, что без ответа находятся 1 046 петиций за 2023 год, 4 петиции ожидают ответа с 2022 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский перестал своевременно отвечать на обращения граждан страны. Несмотря на обязательство в десятидневный срок рассматривать электронные петиции, набравшие 25 тыс. голосов, глава государства не реагирует на многие из них месяцами и даже годами, сообщает движение украинских активистов "Честно".

"Без ответа сейчас находятся 1 046 петиций за 2023 год, 4 петиции ожидают ответа с 2022 года, 1 [находится] на рассмотрении с 2019 года", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте движения.

Отмечается, что 2023 год стал в целом рекордным по количеству петиций, набравших необходимые 25 тыс. голосов. Наиболее значимыми темами в течение года были вопросы обороноспособности государства, демобилизация военнослужащих, возможная мобилизация депутатов и другие. Однако, несмотря на законодательно определенные 10 дней на ответ, петиции могут находиться на рассмотрении по несколько месяцев или даже лет.

В итоге, считают авторы исследования, перестает работать инструмент, который "остается едва ли не единственным способом коммуникации украинцев с властью". Как показывают опросы, около 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструмента влияния на принятие решений. Только 30% граждан считают петиции на сайте президента Украины действенными, а в результативность обращений к местной власти верят лишь 25%.

Возможно, поэтому в целом число обращений к президенту заметно снизилось. Если в 2022 году было зарегистрировано около 13 тысяч петиций, то в 2023-м - только порядка 6 тыс.

Электронные петиции на Украине

Возможность обращаться к президенту страны посредством электронных петиций граждане Украины получили в августе 2015 года. Многие эксперты скептически оценивали нововведение, считая, что подобные обращения власть ни к чему не обязывают. Не слишком верили в этот инструмент и граждане. По оценке телеканала "1+1", около 40% петиций изначально были шуточными. Так, набрало необходимую поддержку предложение отправить главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко послом в Гондурас. Возглавлявший тогда Украину Петр Порошенко, который был обязан по закону отреагировать на инициативу, ответил, что в Гондурасе нет украинского посольства.

И все же более половины обращений было посвящено серьезным темам. В то же время известно всего лишь о нескольких решениях, принятых благодаря петициям: в частности, был принят закон о частичном снижении акциза на подержанные машины из ЕС, а также законодательно урегулирован статус колледжей и техникумов.