Минздрав заявил, что перечень важнейших лекарств дополнялся в 2023 году

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что компания "Биокад" подала в ФАС жалобу на бездействие заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева, возглавляющего комиссию Минздрава по формированию в том числе перечней ЖНВЛП и препаратов для программы "14 высокозатратных нозологий"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в последний раз актуализировался в 2023 году, это соответствует правилам формирования соответствующих перечней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что компания "Биокад" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на бездействие заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева. Он возглавляет комиссию Минздрава по формированию в том числе перечней ЖНВЛП и препаратов для программы "14 высокозатратных нозологий" (14 ВЗН), пишет издание. В последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Компания рассчитывает включить в перечни свои препараты для лечения рассеянного склероза.

"В соответствии с п. 7 правил формирования перечней, перечень ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже 1 раза в год, перечень 14 ВЗН и минимальный ассортимент лекарственных препаратов в аптеках - не реже одного раза в 3 года. При этом изменения в перечень ЖНВЛП вносились в 2022 (включены 9 дополнительных позиций, а также эквивалентные лекарственные формы для ряда лекарственных препаратов) и 2023 году , когда распоряжением правительства РФ <…> перечень ЖНВЛП дополнен детской лекарственной формой лекарственного препарата Глекапревир + Пибрентасвир, предназначенного для лечения хронического гепатита С у детей от 3 до 12 лет, а также эквивалентными лекарственными формами в отношении 3 лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Последние изменения в перечень 14 ВЗН вносились в 2021 году, речь идет о нескольких позициях - для лечения множественной миеломы, больных гемофилией А, а также рассеянного склероза. В Минздраве также напомнили, что министерство внесло в кабмин проект постановления, предусматривающий изменения в правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

"Информация о дате проведения очередного заседания комиссии будет дополнительно опубликована на официальном сайте Минздрава России в сроки, установленные правилами формирования перечней лекарственных препаратов", - пояснили в министерстве.