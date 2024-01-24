Россия перейдет на четырехкомпонентные вакцины от гриппа к 2025 году

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, остальные страны планируют такой переход лишь к 2030 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия начнет массово прививать граждан четырехкомпонентной вакциной от гриппа уже к 2025 году. При этом остальные страны планируют такой переход лишь к 2030 году, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"У нас уже в этом году 70% детей было привито четырехкомпонентной вакциной. А в целом вся Россия перейдет к 2025 году исключительно на четырехвалентную вакцину", - сказал он на пресс-конференции газеты "Известия", посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России.

По словам Горелова, Россия имеет самое большое разнообразие вакцин среди всех стран. "У нас есть вакцины для детей, для беременных, для взрослых. У нас тренд, которым мы опережаем планету Земля, все [страны] только к 2030 году перейдут на четырехкомпонентную вакцину, а у нас уже в этом году 70% детей было привито четырехкомпонентной вакциной", - подчеркнул он.