Студенты МГУ представят Россию на робототехнических соревнованиях в Индии

Студенческая команда университета стала первым представителем РФ на соревнованиях International Rover Challenge

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Студенческая команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова стала первым представителем России на международных робототехнических соревнованиях International Rover Challenge, проходящих в Индии, сообщила пресс-служба вуза.

"Команда МГУ имени М. В. Ломоносова "MSU Rover Team" стала первым российским участником международных студенческих робототехнических соревнований International Rover Challenge, которые проводятся с 2021 года в Индии. <…> Это инженерное соревнование студенческих команд, для участия в котором они должны самостоятельно спроектировать и построить прототип космического вездехода нового поколения и выполнить конкретные миссии <…> [в смоделированных условиях] Марса", - говорится в сообщении.

Студенты механико-математического факультета Московского университета и факультета космических исследований на базе лаборатории робототехники НИИ механики МГУ разработали ровер Eureka, оснащенный видеокамерами и роботизированной рукой, а также атмосферным модулем для измерения скорости ветра, температуры и давления.

"Одному человеку достаточно сложно создать за год соответствующую всем требованиям платформу, так как требуются знания в очень разных областях, таких как электроника, конструирование, программирование, геология, связь. Зато те, кто смог поучаствовать в таком конкурсе, способны решать в дальнейшем уже более сложные задачи в реальных инженерных проектах", - считает ведущий инженер НИИ механики МГУ Антон Рогачев, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Финал соревнований проходит 24-29 января в Институте технологий и прикладных исследований PSG (Индия). Отбор прошли проекты планетоходов, созданные в 23 вузах мира.