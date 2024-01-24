Nordwind запустит прямые рейсы Томск - Махачкала с 27 апреля

Они будут выполняться два раза в неделю

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Прямое авиасообщение из Томска в Махачкалу откроют в конце апреля, выполнять рейсы будет авиакомпания Nordwind. Перелет будет субсидироваться, сообщили в пресс-службе томского аэропорта.

"С 27 апреля 2024 года откроется новый прямой рейс из Томска до Махачкалы. Это направление является новым для Томска и дает томичам больше возможностей для путешествий", - сказано в сообщении.

Рейсы будут выполнять два раза в неделю на воздушном судне Boeing 737-800. Рейсы из Махачкалы будут выполняться вечером по понедельникам и пятницам, а из Томска отправляться по вторникам и субботам в утреннее время. Рейс Томск - Махачкала является субсидируемым и финансируется из региональных бюджетов.