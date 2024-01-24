Минздрав видит возможное негативное влияние на демографию от расширения торговли спиртным

Как указал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, употребление алкоголя является одним из главных поведенческих факторов риска развития опасных хронических заболеваний

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Расширение торговли спиртными напитками в России может негативно повлиять на важнейшие медико-демографические показатели, такие как смертность населения и ожидаемая продолжительность жизни. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В среду газета "Известия" сообщила, что Минпромторг подготовил поправки в действующее законодательство, которые могут узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках - и в бутылках, и в розлив в общепите.

"Употребление алкоголя является одним из главных поведенческих факторов риска развития опасных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. В этой связи расширение торговли алкогольными напитками может оказать негативное влияние на важнейшие медико-демографические показатели, такие как смертность населения и ожидаемая продолжительность жизни", - сказал он.