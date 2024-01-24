Примаков: Россотрудничество готово способствовать деятельности российских НКО за рубежом

В организации заявили, что "для многих наших неправительственных организаций и фондов международная деятельность - это что-то новое"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россотрудничество готово содействовать работе российских некоммерческих организаций (НКО) в зарубежных странах. Об этом заявил руководитель организации Евгений Примаков, выступая на пресс-конференции "Российская скульптура - в дар зарубежным странам. Проекты Россотрудничества" в ТАСС.

"Мы в очередной раз призываем наши некоммерческие организации, которым интересно работать за рубежом, приходить к нам. Мы существуем в том числе для того, чтобы поддерживать их инициативы, помочь им, подсказать что-то, даже объяснить, как это работает. Потому что для многих наших неправительственных организаций и фондов международная деятельность - это что-то новое", - сказал он.

"Что касается поддержки некоммерческих, общественных и прочих организаций культурными проектами - таких партнеров у нас много, их десятки, сотни, они участвуют в наших обменных программах, когда Россотрудничество привозит в Россию молодых людей, будущих лидеров, как мы надеемся, из тех стран, где они будут строить дружеские отношения c нами в области политики, дипломатии, медицины, науки, искусства, образования", - продолжил Примаков.