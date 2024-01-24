В России за пять лет благоустроили более 65 тыс. дворов и общественных пространств

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, парки, скверы, набережные и другие места отдыха вызывают огромный отклик у жителей каждого города

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 65 тыс. дворов и общественных пространств благоустроили в России с 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", по итогам 2023 года - 9,3 тыс. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

"В прошлом году в стране благоустроили 9 тыс. дворов и общественных пространств. За пять лет счет перевалил за 65 тыс. (65,2 тыс. - прим. ТАСС)", - написал он.

Хуснуллин добавил, что парки, скверы, набережные и другие места отдыха вызывают огромный отклик у жителей каждого города. "В прошлом году каждый десятый житель страны принял участие в голосовании за свой сквер, аллею и другое любимое место", - отметил он.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.