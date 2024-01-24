Россотрудничество не намерено "напрашиваться" на открытие Русского дома в Словакии

При этом ведомство готово рассмотреть официальные предложения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россотрудничество не станет "напрашиваться" на открытие Русского дома в Словакии после отмены запрета властей страны на культурное сотрудничество с РФ, но готово рассмотреть официальные предложения. Об этом заявил ТАСС глава организации Евгений Примаков.

"Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить эту работу с той стороны, мы его рассмотрим", - сказал он.

Ранее министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией. В мире происходят десятки военных конфликтов, из-за них не должны страдать деятели искусства, передал газете Pravda слова министра ее пресс-секретарь Павел Чорба.