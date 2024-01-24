Полиция проводит проверку из-за травли жительницы Самары после смерти кота Твикса

В соцсетях ранее появилась информация о размещенных в интернете личных данных женщины, которая якобы высадила кота из поезда

ТАСС, 24 января. Жительница Самары написала заявление из-за травли в социальных сетях после смерти кота Твикса в Кирове, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Проводится проверка, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Действительно, обращение было такое", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о поступившем в полицию заявлении в связи с травлей в интернете.

Ранее в соцсетях появилась информация о размещенных в интернете личных данных жительницы Самары, которая якобы высадила Твикса из поезда. В то же время появились сообщения, что указанная женщина не имеет отношения к произошедшему.

Владельцы кота Твикса, которого 11 января высадила из поезда на улицу проводница в Кирове, заявили о смерти животного. Как сказал его хозяин Эдгар Гайфуллин, питомец ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы. Однако 11 января он выбрался из переноски, а проводница на остановке в Кирове выпустила питомца на улицу. На опубликованном в интернете видео запечатлен момент, как некто выкидывает кота из дверей вагона, после чего он прячется под поезд.

В кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что проводница, обнаружив кота и опросив пассажиров, решила, что он бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, после чего выпустила животное на улицу. Сопровождающий кота в этот момент спал. Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в связи с отсутствием состава преступления.