В Зеленограде увеличат комплекс по производству пластиковых карт

Инвестор планирует расширить комплекс и возвести еще два корпуса общей площадью 7 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комплекс по производству пластиковых карт в столичном районе Крюково расширят. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Сейчас на участке в районе Крюково расположены три промышленных комплекса для производства пластиковых карт. Инвестор планирует расширить комплекс и возвести еще два корпуса общей площадью 7 тыс. кв. м", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что для реализации проекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.

Земельный участок располагается в районе Крюково по адресу: ул. Заводская, вл. 1-Б, с. 1 (Зеленоградский административный округ Москвы).