В Северной Осетии удвоилась сумма на санаторное лечение пострадавших в Беслане

В санатории можно будет отправить 519 человек, это на 183 больше, чем было ранее

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Почти в два раза увеличилась сумма на санаторно-курортное лечение пострадавших в теракте в Беслане - до 58 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Почти в два раза удалось увеличить сумму на санаторно-курортное лечение пострадавших в теракте в Беслане: ежегодно вместо порядка 30 млн рублей на это будут выделять почти 58 млн рублей", - говорится в сообщении.

В санатории можно будет отправить 519 человек, это на 183 больше, чем было ранее. "Хочу поблагодарить нашего президента Владимира Путина, который сразу отреагировал на мою просьбу продлить программу поддержки пострадавших до 2030 года и увеличить финансирование", - отметил Меняйло.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.