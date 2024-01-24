В "Шедевруме" появилась возможность вносить изменения в собственные изображения

Редактировать контент стало возможно при помощи нейросети YandexART

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Функция изменения собственных изображений, созданных в приложении "Шедеврум", стала доступна пользователям. Редактировать контент стало возможно при помощи нейросети YandexART, сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Пользователи "Шедеврума" смогут изменять собственные изображения и фотографии с помощью нейросети YandexART. Для этого в приложении появились "фильтрумы" - восемь креативных режимов, открывающих еще больше возможностей для творчества и веселья", - сказано в сообщении пресс-службы.

Так называемые "фильтрумы" в приложении работают на базе нейросети YandexART, пояснили в "Яндексе", а сама нейросеть полностью перерисовывает изображение в выбранном пользователем стиле, сохраняя сходство с оригиналом. "Для стилизации нужно выбрать один из фильтрумов и загрузить изображение из галереи мобильного устройства. Измененные нейросетью картинки можно опубликовать в ленте "Шедеврума", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, как анонсировали в пресс-службе, скоро в "Шедевруме" появятся и другие креативные режимы, а также возможность создавать свои собственные режимы обработки изображений с помощью текстовых запросов. "Ими можно будет делиться в приложении, социальных сетях и мессенджерах", - заключили в "Яндексе".

Шедеврум - это мобильное приложение 'Яндекса", в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. Запуск приложения состоялся в апреле 2023 года.