В парках Подмосковья пройдут мероприятия ко Дню студента

Гостей ждут программы по профориентации, семинары с экспертами, творческие встречи, концертные программы, дискотеки и многое другое

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Свыше 50 парков Подмосковья подготовили праздничную программу ко Дню студента 25 января в рамках областного мероприятия "Зачетный парк", сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"Более 50 парков культуры и отдыха Московской области 25 января, в День студента, проведут областное мероприятие "Зачетный парк". Гостей ждут программы по профориентации, семинары с экспертами, творческие встречи, концертные программы, дискотеки и многое другое", - говорится в сообщении.

В центральном парке культуры и отдыха "Парк Мира" в Мытищах для студентов и Татьян при предъявлении студенческого билета и паспорта будет бесплатно работать прокат коньков на сеанс с 18:00 до 19:00. На катке проведут фотосессии с ростовыми куклами, мастер-классы по керлингу и танцевальный вечер "Тает лед", в амфитеатре состоится семинар "Есть о чем поговорить". В парке семейного отдыха в Дубне представят выставку работ молодых художников города, концерт рок-группы и других артистов.

Бесплатный вход на каток по студенческому билету будет действовать в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, также всем желающим сделают профессиональные фотоснимки, проведут интеллектуально-развлекательную игру. В парке "Елочки" в округе Домодедово для посетителей подготовили вечернюю игровую программу и музыкальный сет от диджея.