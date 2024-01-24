Собянин: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту поездов метро

После ввода в эксплуатацию новое депо "Южное" возьмет на себя функции по обслуживанию Замоскворецкой линии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новое столичное электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, которое находится на завершающей стадии строительства, вместе с действующим депо "Братеево" создадут самый большой в России комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося депо.

"Для Замоскворецкой линии строится новое депо "Южное", строится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево". В целом они образуют крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро не только в Москве, но и в России в целом. Ввод нового депо позволит также активно заменять подвижной состав", - сказал Собянин.

Он добавил, что Замоскворецкая линия метро одна из самых востребованных на сегодняшний день, но там не самый новый подвижной состав. "Мы после ввода в течение четырех лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда "Москва - 2020" и следующее поколение вагонов. Так что Замоскворецкая линия не только будет лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится", - сказал мэр.

Как отметил гендиректор компании-подрядчика "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, строительная готовность объекта составляет 68%, ввести новое депо планируется до конца текущего года.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, до 2021 года обслуживание поездов Замоскворецкой линии осуществляли электродепо "Сокол", "Замоскворецкое" и "Братеево", однако в 2021 году "Замоскворецкое" было переключено на обслуживание подвижного состава Большой кольцевой линии метро. Для замещения выбывших мощностей в 2020 году на юге Москвы - рядом с действующим депо "Братеево" - было начато строительство нового электродепо "Южное".

После ввода в эксплуатацию депо возьмет на себя функции по обслуживанию Замоскворецкой линии, включая поезда новых серий "Москва - 2020" и "Москва-2024", которые начнут поступать уже в 2024 году. При этом действующее депо "Братеево" сконцентрируется на ремонте вагонов метро - мощности комплекса позволят ремонтировать подвижной состав Замоскворецкой линии, а также проводить сложный ремонт вагонов типа "Номерной" и "Русич" с других линий метро. Всего до 850 вагонов в год, 8,5 тыс. колес и более 6,4 тыс. двигателей - рекорд для аналогичных объектов в России.