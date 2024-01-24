Мишустин поздравил Башмета с днем рождения

Премьер-министр отметил, что в своем мастерстве дирижер добился больших высот

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вручая премии в области культуры за 2023 год, отдельно обратился к альтисту и дирижеру Юрию Башмету и поздравил его с днем рождения. Народному артисту СССР исполняется 71 год.

"Мне особенно приятно, что эта церемония совпала с днем рождения одного из лауреатов - Юрия Абрамовича Башмета, виртуозного альтиста, дирижера, которого знают в России и далеко за ее пределами", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что в своем мастерстве Башмет добился больших высот, а его активная гражданская позиция "вызывает искреннее уважение". "Важно, я бы сказал, бесценно и то, что вы своим талантом и знаниями делитесь с начинающими музыкантами, реализуете десятки благотворительных и просветительских проектов", - обратил внимание премьер.

"Я от всей души вас поздравляю, желаю вам как большому художнику новых проектов, идей, вдохновения и, конечно, крепкого здоровья и благополучия", - добавил он, обращаясь к Башмету.