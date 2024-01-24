В районе Ховрино в Москве построили школу на 500 мест

Общая площадь нового корпуса составит порядка 8,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Строительство учебного школьного корпуса, рассчитанного на 500 мест, завершили на улице Клинская в столичном районе Ховрино, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пятиэтажный учебный корпус на 500 мест возведен на участке, прилегающем к действующей школе №1474. Для удобства детей построен надземный переход, который соединяет оба здания", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что общая площадь нового корпуса составит порядка 8,8 тыс. кв. м.

"На первом этаже расположены вестибюль с зонами гардеробов, атриум и столовая, на втором - спортивный зал и универсальные кабинеты. На третьем этаже - многофункциональный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой, а также учебные кабинеты", - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на четвертом и пятом этажах, помимо учебных классов разместились исследовательские комплексы и IT-полигон.