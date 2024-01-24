Матвиенко предложила переименовать Минтруд

Председатель Совета Федерации считает, что министерству необходимо сосредоточиться на вопросах семейной и социальной политики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ необходимо переименовать, пересмотрев его функции и сделав в его работе упор на вопросах семейной политики. С таким предложением к Минтруду обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.

"Надо по-другому назвать министерство и посмотреть на его функции. Если мы говорим, что семейная политика, семья, демография для нас это важнейшие, ключевые сегодня направления, а вопросами семейной политики занимается пять или шесть министерств, люди не знают, куда обращаться", - заявила она.

Спикер Совфеда отметила, что Минтруду необходимо сосредоточиться на вопросах семейной и социальной политики, тогда как вопросы трудовых ресурсов, производительности труда и защиты прав трудящихся ближе министерству экономического развития. "Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в год семьи чуть-чуть покреативим", - подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что палата уже обращалась с таким предложением к Минтруду, но получила отрицательный ответ. "Мы уже писали, реакция на него отрицательная, возможно, и в этом раз будет отрицательная, но, когда мы течем по течению и боимся чуть-чуть вправо-влево свернуть, это тоже неправильно. Времена же меняются, задачи меняются, приоритеты новые появляются", - резюмировала политик.

Она дала поручение вице-спикеру Совета Федерации Инне Святенко подготовить соответствующее обращение палаты.