В Красноярском крае взыскали с угледобытчика 519 млн рублей за вред окружающей среде

У компании "Капитал строй" не было лицензии на пользование недрами и эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Шарыповский районный суд по иску прокуратуры взыскал с компании "Капитал строй" более 519 млн рублей за вред, нанесенный окружающей среде при добыче угля. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"С октября 2019 года по ноябрь 2020 года организация "Капитал строй" вела добычу бурого угля на арендованном участке в 3,5 км к югу от деревни Новокурск в Шарыповском районе. <…> Деятельность велась с нарушением закона, у компании не было лицензий на пользование недрами и эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности. В результате произведенных расчетов определена сумма вреда окружающей среде. Она составила более 519 млн рублей. <…> Для взыскания суммы причиненного ущерба в бюджет муниципального образования прокуратура направила в суд иск к организации. Шарыповский районный суд удовлетворил требования прокурора", - говорится в сообщении

По информации ведомства, уголь руководитель компании продавал предприятиям и людям. "По материалам прокуратуры недропользователь привлечен к административной ответственности за невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ (ч. 2 ст. 8.10 КоАП РФ) и грубое нарушение требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ). Юрлицу назначены штрафы на сумму 1,3 млн рублей. По требованию ведомства договор аренды с недобросовестным землепользователем расторгнут, эксплуатация угольного разреза прекращена", - пояснили в прокуратуре.