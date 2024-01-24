Она составит 20 тыс. рублей

ТАСС, 24 января. Охотникам в Вологодской области в пять раз увеличат премию за добычу волка - до 20 тыс. рублей за отлов одной особи. Эти премии не пересматривались с 2013 года и сейчас доведены до показателей других регионов, чтобы обеспечить безопасность в населенных пунктах, сообщила пресс-служба правительства области.

"В конце 2023 года на общественном совете Облохотдепартамента поднимался вопрос о мерах стимулирования добычи волков. Обсудили затраты охотников-волчатников, показатели других регионов и подготовили предложение по увеличению премии до 20 тыс. рублей. Врио губернатора области Георгий Филимонов поддержал эту инициативу. Выплаты за добычу этих хищников не поднимались с 2013 года и сейчас будут увеличены почти в пять раз", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Михаила Сылки.

По его словам, помимо материального поощрения, у волчатников остается право получения разрешения на добычу лося и кабана. На эти цели будет зарезервировано до 30% от квоты добычи в каждом районе.

Новые изменения должны вступить в силу весной 2024 года. Стимулирование охотников позволит и дальше контролировать численность волков и обеспечить безопасность жителей населенных пунктов и домашних животных. Зимой волки чаще заходят в деревни и села, где их привлекает легкая добыча - домашние питомцы. Бригады волчатников оперативно реагируют на сигналы о выходе хищников в населенные пункты.

Основная добыча волка приходится на вторую половину зимы и начало весны. В 2023 году на территории Вологодской области добыто 303 волка, с начала 2024 года - шесть.