Эксперт считает, что говорить о спаде в России заболеваемости гриппом и ОРВИ рано

Завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что эпидемический сезон этих заболеваний продолжается

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Говорить о спаде заболеваемости в России гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями пока рано. Эпидемический сезон этих заболеваний продолжается, сообщила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Как сообщили во вторник в Роспотребнадзоре, за неделю гриппом и ОРВИ в России заболели более 931 тыс. человек. По данным ведомства, заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели.

"Сегодня нам пока рано говорить о спаде [заболеваемости], и мы пока говорим о том, что сейчас находимся в самом эпидсезоне. Ждем только к маю <…> какие-то "поблажки", - сказала она на пресс-конференции.

Эксперт добавила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла своего экватора. Но это не значит, что небольшие пики заболеваемости прошли.

"Может еще подняться заболеваемость среди определенных групп населения, к примеру людей с различными иммунодефицитами, пожилого возраста. Мы видим иногда подъем заболеваемости у людей более старшего возраста именно в марте и даже в апреле", - заметила Малинникова.