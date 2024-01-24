Суд оштрафовал Фонд Карнеги за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы назначил организации наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал Фонд Карнеги (признан в РФ иноагентом) на 400 тыс. рублей за отказ указать маркировку иноагента в своих публикациях в российском сегменте интернета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал организацию Carnegie Endowment For International Peace виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе. За такое правонарушение организации грозило максимальное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Организация "Фонд Карнеги за международный мир" (Carnegie Endowment for International Peace) - экспертно-аналитический центр, существующий с 1910 года. Основной своей задачей она провозглашает содействие сотрудничеству между странами. Имеет отделения в Бейруте, Берлине, Брюсселе, Пекине и Нью-Дели. До 2022 года фонд имел отделение в Москве - оно называлось Московский центр Карнеги. 14 апреля 2023 года эта организация была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов. После этого фонд объявил о прекращении своей работы в России.