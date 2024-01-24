Примаков заявил, что практика открытия негосударственных Русских домов будет продолжена

Руководитель Россотрудничества отметил, что такие Русские дома будут открыты, в частности, в странах Африки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Процесс открытия негосударственных Русских домов за рубежом будет продолжен. Об этом заявил ТАСС руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Конечно [будут], - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли еще открыты Русские дома на негосударственной основе. - Я сейчас не буду называть страны, это неправильно, поскольку это всегда юридический процесс. Но у нас постоянно в работе запросов пять где-то находится".

Примаков отметил, что такие Русские дома будут открыты в странах Африки и даже в тех странах, где у агентства есть представительство. "Люди там хотят больше русского языка, больше русской культуры, русского образования и науки", - добавил он.