Примаков: Русский дом в Буркина-Фасо будет готовить студентов для поступления в вузы РФ

Как сообщил руководитель Россотрудничества, там уже открыли курсы русского языка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Русский дом в Буркина-Фасо уже открыл курсы русского языка и будет вести подготовку студентов для поступления в вузы РФ. Об этом заявил ТАСС руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Негосударственный Русский дом в Уагадугу начал свою работу 13 января открытием выставки "Окно в Россию".

"По мере сил книжками, курсами обучающими, каким-то оборудованием будем поддерживать Русский дом в Буркина-Фасо. У них уже идут курсы русского языка, и они будут готовить студентов для поступления в российские вузы. Очень рады, расширяем эту сеть дальше", - сказал он.

В конце декабря 2023 года посольство РФ возобновило свою деятельность в Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва. Как заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков, изучение русского языка и российские СМИ пользуются популярностью в этих и других африканских странах.