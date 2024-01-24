В Японии сотни автомобилей застряли на трассе

По данным телеканала NHK, им на помощь направлены 350 бойцов Сил самообороны

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Сотни автомобилей застряли на скоростной трассе Мэйсин в японской префектуре Гифу. Как сообщил телеканал NHK, им на помощь направлены 350 бойцов Сил самообороны.

Затор на дороге образовался после того, как утром в районе развязки два грузовых автомобиля застряли в снегу. С тех пор в этом районе выпало около полуметра снега, а затор растянулся более чем на 5 км в обе стороны.

По запросу администрации префектуры Гифу Министерство обороны Японии отправило на помощь отряд Сил самообороны. Военнослужащие займутся расчисткой дороги, а также будут раздавать людям продовольствие и доставлять топливо.

В последние дни в ряде районов на главном японском острове Хонсю, а также на Хоккайдо идут сильные снегопады. Заторы на дорогах из-за снега наблюдаются также в целом ряде районов, в том числе в префектурах Сига, Хёго и в Киото. В связи с осложнением погодной обстановки людей призывают воздержаться от необязательных поездок на личном автотранспорте.