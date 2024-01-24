Жертвами дистанционных мошенничеств в Москве за 2023 год стали 10 тыс. пенсионеров

Чаще всего жертвами дистанционных хищений становились пожилые граждане

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. московских пенсионеров в минувшем году пострадали от дистанционных мошенничеств и краж, в том числе от телефонных мошенников. Об этом сообщили ТАСС в столичной прокуратуре, отвечая на запрос агентства.

Всего за 12 месяцев 2023 года в столице зарегистрировано 51,9 тыс. мошенничеств и краж, совершенных дистанционно (по телефону или через интернет - прим. ТАСС). "В основном жертвами таких преступлений становятся женщины (более половины от общего числа потерпевших - 26,9 тыс.), остальные преступления совершены в отношении мужчин и организаций", - сказали в прокуратуре Москвы.

Чаще всего жертвами дистанционных хищений становились пожилые граждане - среди потерпевших 10 тыс. 334 человека старше 66 лет. При этом жертвами дистанционных мошенников почти равномерно становятся граждане всех возрастных групп - в возрасте от 18 до 25 лет - 6,6 тыс. потерпевших, 26-35 лет - 7,6 тыс., 36-45 лет - 8,7 тыс., 46-55 лет - 6,5 тыс., 56-65 лет - 6,5 тыс. потерпевших.

Реже жертвами дистанционных хищений становились несовершеннолетние - за год от действий дистанционных мошенников пострадали 250 подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 23 ребенка младше 14 лет.

Дистанционные мошенничества и кражи составили почти 40% среди всех преступлений, зарегистрированных в минувшем году в столице.