Специалисты Роскомнадзора отразили 185 DDoS-атак в 2023 году

В ведомстве сообщили о выявлении и устранении 9 598 нарушений маршрутизации трафика

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в 2023 году отразили 185 массированных DDoS-атак. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

"В 2023 году специалисты центра отразили 185 массированных DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в публикации сообщается о выявлении и устранении 9 598 нарушений маршрутизации трафика, блокировке 4 222 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО. Специалисты центра также направили 808 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО, а также рекомендации по их устранению.