ВЦИОМ: для большинства россиян создание семьи является целью в жизни

По результатам исследования центра, 50% респондентов считают идеальной семьей многодетную

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Большинство (87%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что создание семьи - не просто важнейшая ценность, а жизненная цель. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Для большинства опрошенных создание новой ячейки общества - не просто важнейшая ценность, а жизненная цель (87%). Судя по ответам, понимание этого приходит с возрастом: чем старше респондент, тем чаще он разделяет данную точку зрения ("одной из важнейших целей для человека является создание семьи") - среди молодежи 18-34 лет - в 70-77% случаев, среди перешагнувших 60-летний рубеж - в 94%", - говорится в сообщении.

Семья также занимает ключевое место в ценностной системе координат респондентов (67%). В их представлении традиционная семья неподвластна времени, она всегда нужна человеку, в ней легче выжить (85%). Сохранение преемственности семейных традиций в целом и традиционных семейных ценностей в частности (в том числе культуры материнства и отцовства, многодетности) находит поддержку у большинства опрошенных (76% и 82% соответственно).

Половина респондентов (50%) считают идеальной семьей многодетную (с тремя и более детьми). Большинство (78%) опрошенных считают, что воспитание детей и то, какими они вырастут, в большей степени зависит от семьи, нежели от общества, школы и окружения. За воспитание подрастающего поколения россияне в равной степени возлагают ответственность на мужчину и женщину (93%), а не только на мать (5%) или отца (2%).

Опрос проводился 23 января, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.