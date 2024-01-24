Новосибирск примет участие в праздновании 80-летия снятия блокады Ленинграда

В частности, состоится выступление новосибирских коллективов в петербургской капелле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Творческие коллективы из Новосибирска в рамках проекта "900 дней братства" выступят в петербургской капелле в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на пресс-конференции в ТАСС.

"80-летие со дня снятия фашистской блокады Ленинграда - дата памятная и значимая для нас. Проект "900 дней братства", в рамках которого будет организовано выступление новосибирских коллективов в капелле, создан в память о связи Новосибирска и Санкт-Петербурга, возникшей еще в годы Великой Отечественной войны ", - отметил Зимняков. Серию праздничных мероприятий откроет выступление государственного академического Сибирского русского народного хора в концертном зале капеллы.

Как отметила начальник отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Ольга Крючкова, 27 января с 10:00 во дворе капеллы начнется выстраивание военной техники. Жители и гости Санкт-Петербурга увидят инсталляции военных событий. Будет работать полевая кухня. В палатках реконструкторов можно будет ознакомиться с военным бытом. На фасаде капеллы будут транслироваться военные хроники.

Историко-культурный проект "900 дней братства" стартовал в 2011 году в честь 70-летия снятия Ленинградской блокады. Новосибирск принял около 120 тыс. блокадников и 22 детских дома в годы Великой Отечественной войны. 26 мая 2023 года было подписано соглашение между губернаторами Новосибирска и Санкт-Петербурга о продолжении историко-культурного сотрудничества. В августе 2024 года будет праздноваться победа в Ленинградской битве, которая также будет отмечена памятными мероприятиями в рамках проекта.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.