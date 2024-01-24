В Татарстане на трассе М-12 возобновили движение в обе стороны

Ограничения вводились ранее из-за непогоды

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане полностью возобновлено в обе стороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено", - сказали в компании.

"Автодор" также просит водителей соблюдать рекомендации на информационных табло по скоростному режиму.

Ранее проезд транспортных средств был ограничен из-за неблагоприятных погодных условий.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.