На выставке в Калининграде представили шпагу императрицы Елизаветы Петровны

Экспозиция посвящена 266-й годовщине приведения к присяге на верность российской короне жителей Восточной Пруссии

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Парадная шпага российской императрицы Елизаветы представлена на выставке, открывшейся в Калининградском областном историко-художественном музее. Экспозиция, в которую включены и другие исторических предметы той эпохи, посвящена 266-й годовщине приведения к присяге на верность российской короне жителей Восточной Пруссии, сообщили в пресс-службе музея.

22 января 1758 года, в ходе Семилетней войны русские войска под командованием генерал-аншефа Виллима Фермора вступили в Кенигсберг (нынешний Калининград). Восточную Пруссию провозгласили новой провинцией Российской империи. А 24 января 1758 года жители Кенигсберга, в числе которых был и знаменитый философ Иммануил Кант, 300-летие со дня рождения которого будет отмечаться в апреле 2024 года, приняли присягу на верность российской императрице Елизавете Петровне, в течение четырех лет город был русским. В 1762 году во время царствования Петра III Россия добровольно возвратила Пруссии эту территорию.

"Шпагу - редкий образец парадного оружия, принадлежащего российской государыне Елизавете Петровне и другие исторические предметы и документы периода Семилетней войны накануне, во вторник, из Санкт-Петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи самолетом доставили в Калининградский аэропорт "Храброво" имени императрицы Елизаветы Петровны", - рассказали в пресс-службе.

На открытии выставки директор Военно-исторического музея, заслуженный работник культуры РФ Валерий Крылов заметил, что представленные на выставке экспонаты свидетельствуют "об уникальности, своеобразности этой русской императрицы, ее большой роли в истории государства". До конца 2024 года музей организует в Калининграде еще две большие выставки.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что "в календаре региона появилась новая памятная дата, которой и посвящена сегодняшняя выставка". "Это знаковая, важная дата для области, в ее истории, в следующем году мы эту дату, думаю, отметим еще более интересно", - сказал он.

Экспонаты выставки и организаторы

Камзольная парадная шпага является частью военного гарнитура императрицы Елизаветы Петровны (1741-1762). Рукоять шпаги и клинок позолочены и украшены растительным орнаментом, а также изображениями древнеримского военного орнамента и птицеподобных существ. Гарнитур был изготовлен русскими мастерами в Туле в 1755 году и преподнесен государыне. Качество работы, использование различных технологий и изящество отделки свидетельствуют о высоком мастерстве отечественных оружейников середины XVIII века.

Также посетителям выставки представлен портрет императрицы, который написан в годы ее правления неизвестным мастером по оригиналу французского живописца Луи Каравака. Императрица изображена в роскошном наряде с горностаевой мантией. Согласно дворцовому этикету, правящая особа представлена с высшей государственной наградой - орденом и голубой муаровой лентой Святого Андрея Первозванного.

Экспозицию дополняют важнейшие документы эпохи Семилетней войны: донесение генерала Фермора "О взятии войсками столичного города Кенигсберга и покорении всего Прусского королевства", текст присяги прусского населения на верность российской короне, прошение приват-доцента Кенигсбергского университета Иммануила Канта о занятии вакантной должности профессора логики и метафизики, и другие.

Выставка организована при поддержке Министерства обороны РФ, правительства Калининградской области и регионального министерства по культуре и туризму, содействии Российского государственного военно-исторического архива.

По итогам Второй мировой войны в соответствии с решениями Потсдамской конференции 1945 года Кенигсберг вошел в состав СССР. Память о том, что столица Восточной Пруссии была в течение четырех лет частью России в XVIII веке, сохранилась в современной символике Калининградской области - ее гербе, где изображен вензель императрицы Елизаветы Петровны.