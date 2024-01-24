В Чувашии собак можно будет выгуливать без намордника и поводка на специальных площадках

Исключение составят потенциально опасные животные

ЧЕБОКСАРЫ, 24 января. /ТАСС/. В Чувашии поддержали проект постановления о выгуле домашних питомцев на собачьих площадках без использования намордника и поводка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Олег Николаев.

"Собаки, за исключением потенциально опасных, смогут гулять на выгульных площадках в присутствии хозяина без намордника и поводка", - отметил Николаев.

Исполняющий обязанности главы Государственной ветеринарной службы Чувашии Евгений Корнилов на заседании регионального правительства уточнил, что проектом постановления вводится дополнительное требование к содержанию домашних животных. "Передвижение собак в местах и на территориях общего пользования без использования намордника и поводка или иного средства контроля разрешено в местах для выгула животных, определенных решением органов местного самоуправления", - подчеркнул Корнилов.