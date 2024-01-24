В Калужской области число многодетных семей выросло на треть за три года

Губернатор Владислав Шапша отметил, что в настоящее время их более 16 тыс.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число многодетных семей в Калужской области за три года выросло на треть, в настоящее время их более 16 тыс. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на "часе субъекта Российской Федерации" в рамках 559-го заседания Совета Федерации.

"Выстроена система поддержки семей с детьми. За три последних года число многодетных семей увеличилось на треть и превысило 16 тыс. Все дети в возрасте до семи лет обеспечены местами в детских садах и яслях", - сказал глава региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, по состоянию на 1 января 2021 года число многодетных составляло 12 743, 2022 года - 14 084, 2023 - 16 030.

В числе региональных мер поддержки многодетных семей: предоставление земельных участков в собственность бесплатно, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, первоочередное право приема детей в оздоровительные и специализированные детские учреждения лечебного и санаторного типа. Один из членов многодетной семьи освобождается от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил. В сентябре 2022 года приняли поправку к региональному законодательству, семьи могут использовать денежную компенсацию в размере 150 тыс. рублей не только на строительство жилого дома, но и жилых пристроек.

В Совете Федерации 22-24 января проходят Дни Калужской области, в которых принимают участие губернатор Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, министры и руководители крупнейших предприятий области.