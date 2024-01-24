Участники "Московского долголетия" смогут пройти курс от "Союзмультфильма"

Участники также посетят музей и производственный комплекс "Союзмультфильм", где познакомятся с историей анимации и увидят, как создаются фильмы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Участники "Московского долголетия" смогут пройти программу по созданию мультфильмов от студии "Союзмультфильм", сообщается в официальном Telegram-канале социального комплекса Москвы.

"Занятия будут проводить эксперты в сфере анимации, кино и телевидения. Горожане старшего поколения пройдут все этапы создания мультипликации - от написания сценария и до озвучки персонажей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Как уточнили ТАСС в столичном департаменте труда и социальной защиты населения, занятия будут проходить непосредственно в здании киностудии на улице Академика Королева, где помимо образовательного центра располагаются музей и производственный комплексы.

Помимо создания мультфильмов слушателей ждет мастер-класс по работе и продвижению в социальных сетях, что поможет им делиться своими работами в интернете. Также участники посетят музей и производственный комплекс "Союзмультфильм", где познакомятся с историей анимации и увидят, как сейчас создаются фильмы. Записаться на занятия можно в любом центре московского долголетия, добавили в пресс-службе.